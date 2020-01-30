В мире
30.01.2020 17:07
Текст: Юрий Сизов

Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН

"Важным этапом в содействии широкому межгосударственному диалогу" назвал официальный Минск инициативу президента России Владимира Путина о встрече пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем. Эта тема была затронута в ходе состоявшейся 30 января встречи заместителя главы МИД РБ Андрея Дапкюнаса с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщается на сайте МИД РБ.

При обсуждении вопросов международной политики, констатировали во внешнеполитическом ведомстве, дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной президентом Российской Федерации инициативы. В этой связи Андрей Дапкюнас отметил, что такой саммит "мог бы стать важным этапом в содействии широкому межгосударственному диалогу о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В повестке дня встречи были вопросы сотрудничества двух стран в международных организациях, прежде всего на площадке ООН. Рассмотрели дипломаты и подготовку к широкому празднованию 75-летия Великой Победы, совместные меры в этой связи как на двусторонней основе, так и на пространстве государств Содружества.

Дапкюнас и Мезенцев обменялись мнениями и о возможностях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между государствами, в том числе в контексте подготовки очередного Форума регионов Союзного государства, который должен пройти в текущем году в Беларуси.

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