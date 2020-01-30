Билли Айлиш споет на вручении "Оскара"

Watch a special performance by Billie on the 92nd #Oscars on Sunday, February 9. @theacademy @ABCNetwork pic.twitter.com/kw9DztKEGd— billie eilish (@billieeilish) January 29, 2020
Гостем церемонии "Оскар" станет Билли Айлиш - певица подготовила для вручения кинопремии специальное выступление. Об этом сообщает Американская академия киноискусств, сама исполнительница эту информацию подтвердила.
"Вы готовы? Билли Айлиш поднимается на сцену для специального выступления", - говорится на официальной странице организаторов премии. Аналогичная публикация появилась и в Twitter самой певицы.
Заветные статуэтки раздадут совсем скоро - 9 февраля. От ведущих "Оскар" отказался. Известно, что объявлять номинантов поочередно будут Тимоти Шаламе, Галь Гадот и еще девять знаменитостей.
Напомним, буквально на днях Билли Айлиш стала триумфатором Grammy, взяв сразу пять музыкальных наград.