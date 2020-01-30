Билли Айлиш споет на вручении "Оскара"

Гостем церемонии "Оскар" станет Билли Айлиш - певица подготовила для вручения кинопремии специальное выступление. Об этом сообщает Американская академия киноискусств, сама исполнительница эту информацию подтвердила.

"Вы готовы? Билли Айлиш поднимается на сцену для специального выступления", - говорится на официальной странице организаторов премии. Аналогичная публикация появилась и в Twitter самой певицы.

Заветные статуэтки раздадут совсем скоро - 9 февраля. От ведущих "Оскар" отказался. Известно, что объявлять номинантов поочередно будут Тимоти Шаламе, Галь Гадот и еще девять знаменитостей.

Напомним, буквально на днях Билли Айлиш стала триумфатором Grammy, взяв сразу пять музыкальных наград.