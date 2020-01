Билли Айлиш выиграла три главные награды "Грэмми-2020"

В "Стейпл-Центре" Лос-Анжелеса прошла 62-я Торжественная церемония вручения самой давней и престижной музыкальной премии мира - Grammy. Больше всего граммофончиков, причем в основных номинациях, достались 18-летней певице и автору песен Билли Айлиш. Она первенствовала в категориях "Лучший поп-альбом" (с первым же диском When We All Fall Asleep, Where Do You Go?"), "Лучший дебют" и "Песня года" (хитом Bad Guy, которым она закрывала и свой концерт в Москве , во время мирового турне 2019 года).