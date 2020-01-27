Билли Айлиш выиграла три главные награды "Грэмми-2020"

Второе место досталось еще одной рэперше - Lizzo, ставшей столь популярной тоже недавно - год, два назад. У этой голосистой, массивной и крикливой, читающей рэп с ядрено пропеченным коктейлем из вызова, кича, хабальства, юмора и самоиронии - также три статуэтки (хотя претендовала она на восемь), впрочем, - в гораздо менее значительных номинациях: "Лучший современный urban альбом" (то бишь "городской альбом", в отличие от альбома "в стиле кантри") - за диск Cuz I Love You; "Лучшее традиционное R&B исполнение" (песня Jerome)и "Лучшее сольное поп-исполнение (песня Truth Hurts).

Еще более обиженным может чувствовать себя и третий недавний лидер - 20-летний рэпер Lil Nas X, у которого, как и у Билли Айлиш, было шесть номинаций. Однако выиграл он лишь в одной - "Лучшее исполнение дуэта или группы" - за исполнение хита Old Town Road в компании с рокером Билли Рэем Сайрусом.

Зато неожиданно сразу две премии достались легенде электронной, танцевальной музыки - группе The Chemical Brothers: хит Got to Keep был признан "Лучшей танцевальной записью года", а диск No Geography признан "лучшим танцевальным электронным альбомом".

Между тем

Перед Церемонией почтили память знаменитого баскетболиста клуба "Лос-Анжелес Лейкерс" Коби Брайанта, домашней ареной которого как раз и является "Стейпл-Центр". Утром 26 января он разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной-Марией Оноре и еще пятью спутниками.