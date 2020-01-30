Блогеры выяснили, каким бензином экономичнее заправляться

Спорам о том, какой бензин экономически эффективнее - 92-й, 95-й или все-таки 100-й - нет ни начала, ни конца, как и древнему противостоянию между любителями бензина и дизеля, "шиповки" и "липучки", "немок" и "японок". У каждой из спорящих сторон есть свои неопровержимые аргументы, но, как мы знаем, лучше любого умозрительного аргумента - эксперимент.

Наши старые знакомые из "Гаража 54" решили на практике выяснить энергетическую ценность горючего, замерив, какое расстояние проедет один и тот же автомобиль на фиксированном объеме топлива разного октанового числа. В светлое время суток на свежем сибирском морозе автомобиль блогеров намотал несколько десятков кругов на полигоне, вырабатывая каждую порцию топлива до самого дна специально отмеренной емкости.

Какое же октановое число бензина в результате оказалось счастливым, можно узнать, просмотрев это видео, хотя критики - куда же без них, верно? - уже оспаривают в комментариях чистоту эксперимента, настаивая и на бОльших объемах топлива для более точной статистики и на разной очередности заливания разных марок топлива в бак.