Более 200 эвакуированных из Уханя американцев поместят в карантин

Группа американцев - 201 человек - эвакуированная из Уханя и доставленная в среду в Калифорнию, будет находиться в карантине. Первоначально, по данным телекомпании CNN, для приема пассажиров был подготовлен ангар в аэропорту Онтарио, однако уже после вылета из Китая рейс перенаправили на авиабазу Марч в 50 км от этой воздушной гавани.

Все прибывшие американцы будут тщательно обследованы и временно помещены в карантин, пишет ТАСС. Советник Центров по контролю над заболеваниями Уильям Шефнер отметил, что решение изолировать пассажиров является необычным. Он напомнил, что при вспышке атипичной пневмонии и заражении вирусом Зика в карантин помещали лишь отдельных лиц, но не всех пассажиров самолета.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон может приостановить все полеты из Китая в США и обратно из-за коронавируса. В понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. О них уже уведомили руководителей крупнейших американских авиакомпаний, но окончательное решение еще не принято.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. По последним данным, число заразившихся превысило шесть тысяч человек, скончались более 130. Вирус распространился за пределы Китая. Случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах.