СМИ: США могут приостановить авиасообщение с Китаем

Белый дом может приостановить все полеты из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV. Такую информацию распространил телеканал CNBC, ссылаясь на свои источники.

По их данным, в понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. О них уже уведомили руководителей крупнейших американских авиакомпаний. Однако окончательное решение еще не принято, отмечает РИА Новости.

На прошлой неделе появилась информация, что в США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Пациент, у которого выявили вирус, недавно вернулся из Китая, где посещал районы, близкие к китайскому городу Ухань, считающегося начальной точкой распространения заболевания.

По последним данным, в Китае более 130 человек уже стали жертвами коронавируса 2019-nCoV, всего заражены - 5515.