Частных детективов могут подключить к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО

Министерство внутренних дел выступило с идеей привлечь частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности.

Как пишут "Известия", Российский союз автостраховщиков и ЦБ РФ уже прорабатывают соответствующие изменения в законодательство. По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, сейчас частным сыщикам нужно получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него. А это, разумеется, невозможно, отмечает он.

В ЦБ РФ напомнили о том, что в настоящее время собранные частными детективами доказательства не имеют процессуального статуса - они не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, услуги частных сыщиков стоят дорого, что может создать проблемы для самих страховщиков - привести к еще большей убыточности ОСАГО. Еще одна проблема - нехватка таких специалистов. В нашей стране их менее тысячи человек.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО. В "красной" зоне (наиболее высокий риск) оказались 9 регионов. У Российского союза автостраховщиков (РСА) есть свой рейтинг регионов, проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО. В его "красной зоне" располагаются 20 субъектов. По словам главы РСА Игоря Юргенса, за год сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей в ОСАГО достигла 8,26 млрд рублей, а взысканные судами страховые выплаты - 8,78 млрд рублей.