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30.01.2020 17:54
Рубрика: Право

Требуется сыщик

Частным детективам расширят полномочия
Текст: Михаил Фалалеев
Раскрывать мошенничества в сфере автострахования могут поручить частным детективам. Российский союз автостраховщиков, Банк России и МВД предложили совместно разработать нормативные документы, позволяющие более эффективно бороться с аферистами. Как сообщили "Известия", некоторые материалы, которые позволят внести изменения в законодательство, поступили в Госдуму.
Сыщик должен заключить договор с руководителем компании, где ведется расследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ Сыщик должен заключить договор с руководителем компании, где ведется расследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Сыщик должен заключить договор с руководителем компании, где ведется расследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Понятно, что такая идея возникла не от хорошей жизни. Известно, что за 9 месяцев прошлого года страховщики направили в МВД 9,5 тысячи заявлений о мошенничестве, при этом общая сумма ущерба составила более 6 миллиардов рублей. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал "РГ", что существует сразу несколько проблем. Во-первых, полиция далеко не всегда может качественно расследовать заявление о мошенничестве. И дело тут не в профессионализме оперативников. Такие заявления попадают к дознавателям или участковым. Срок для рассмотрения - три дня. Просто физически невозможно все успеть.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Во-вторых, мошенничества в сфере страхования - особый, хитроумный вид преступления. И совершают его зачастую сами же страховщики. Например, завышают размер страховых выплат, придумывают несуществующие страховые случаи. По сути, руководителей компании обманывают свои работники.

И вот - в-третьих. Вдруг выяснилось, что компетентных частных детективов, причем официально лицензированных, в стране практически нет. Всего-то чуть менее тысячи человек.

Кроме того, если частный сыщик и разбирается в этих вопросах, добытые им доказательства не имеют юридической силы ни для полиции, ни для прокуратуры и тем более суда - он лишен всяких полномочий. Руководитель фирмы, той же страховой компании, должен официально заключить с детективным агентством договор о расследовании в его же фирме.

Компетентных частных детективов, причем официально лицензированных, в стране практически нет. Всего-то чуть менее тысячи человек

Поэтому страховщики, руководство Центробанка и МВД решили пойти на компромисс и совместно разработать документ о новых полномочиях частным детективам. Разумеется, к этому важному делу подключится и Росгвардия - именно в ее ведении находятся частные охранные организации и детективные агентства.