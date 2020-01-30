Дом Музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Старт продаж абонементов на сезон 2020/2021, Дом Музыки, 1 февраля

Владимир Спиваков выступит с НФОР в следующем сезоне не только как дирижер, но и как солист. Фото: Предоставлено пресс-службой Дома Музыки

В этом году Московский международный Дом музыки опережает всех своих московских коллег. В Московской филармонии старт продаж начнется в ночь на 3 февраля. Концертный зал "Зарядье" объявит афишу позже. На сезон 2020/2021 Дом музыки подготовил 60 абонементов - более 220 программ разных жанров.

Афиша следующего сезона сохранит свои основные направления и представит новые темы. Прежде всего, это именные абонементы базовых коллективов Дома музыки - Национального филармонического оркестра России ("НФОР и маэстро Владимир Спиваков") и "Виртуозов Москвы" (Amadeus и "Камерные вечера"), а также Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" ("Шедевры мировой классики"). Владимир Спиваков в следующем сезоне выступит с НФОР не только как дирижер, но и как солист (программа к 140-летию Белы Бартока). Он также продолжит цикл к 250-летию Бетховена: прозвучат Концерты №4 и №5 для фортепиано с оркестром в исполнении британского пианиста Джона Лилла и НФОР и "Торжественная месса" (Missa solemnis) Бетховена. Свой абонемент Amadeus продолжит вести и Камерный оркестр Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы": фортепианные и скрипичные концерты Моцарта исполнят молодые музыканты - Мария Дуэньяс (Испания), Даниэль Лозакович (Швеция), Александра Довгань, Кендзи Миура (Япония). А в Камерном зале "Виртуозы" представят абонемент, где наряду с Бетховеном будут звучать сочинения Шуберта, Моцарта, Чайковского, Канчели. Бетховену также адресованы именные абонементы в Камерном зале, где будут исполнены все квартеты (RusQuartet) и скрипичные сонаты (Алексей Лундин) композитора. Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина продолжит цикл "Лондонские симфонии и концерты Гайдна".

Среди новинок Дома музыки - абонемент "Навстречу конкурсу Владимира Крайнева", представляющий по образцу конкурсов Чайковского, Шопена и др. лауреатов предыдущих конкурсов. Новый абонемент появится и в жанре хоровой музыки. В абонементе "Cantus Angeles. Поющие ангелы" выступят Хор мальчиков монастыря Эскориал (Испания) и Хор мальчиков Домского собора (Рига). Также в хоровой афише - выступления хоров Валаамского, Данилова, Сретенского монастырей, хора "Ибери" из Грузии, Византийского мужского хора Святого Ефрема (Венгрия).

Среди популярных абонементов - вернувшаяся в афишу программа "Шедевры барокко" (опера "Дидона и Эней" Перселла, "Времена года" Вивальди), "Органисты великих соборов", абонементы джазовой музыки, "Многоликая гитара", "Лучшие шоу мира", где к 100-летию Астора Пьяццоллы выступит Национальный оркестр из Аргентины. Появится новый абонемент: "Звезды оперы. Камерные вечера" с участием Полины Шамаевой, Алисы Гицбы, Алексея Неклюдова. Кроме того, Дом музыки подготовил более 70 программ для детей - концертов, сказок, театральных представлений, в том числе "Классный час с "Виртуозами Москвы".