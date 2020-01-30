Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС

Европейский парламент в среду вечером окончательно одобрил выход Британии из состава Европейского союза. Это решение позволит Лондону выйти из блока в пятницу и, по оценке экспертов, станет серьезным препятствием для европейской интеграции.

Европейские законодатели проголосовали 621 "за" и 49 "против" соглашения о Brexit, заключенного между Великобританией и 27 другими государствами-членами в октябре прошлого года, сообщает Reuters. Тринадцать законодателей воздержались. После голосования в зале прозвучала композиция Auld Lang Syne, традиционная шотландская народная песня, в которой как раз говорится о расставании. После голосования 73 британских законодателя из ЕС направились к членам партии "Au Revoir" ("До свидания!"). Великобритания должна покинуть блок в 23.00 по Гринвичу в пятницу. После ухода Британии наступит 11-месячный переходный период, в течение которого обе стороны надеются договориться о своих будущих экономических отношениях, отмечает ВВС.

Ранее в среду посол Великобритании в ЕС Тим Барроу передал документы, подтверждающие Brexit, высокопоставленному чиновнику ЕС в штаб-квартире блока в Брюсселе. Поскольку переходный период статус-кво продлится только до конца года, в ближайшее время начнутся новые переговоры, охватывающие все вопросы отношений Лондона и Европейского Союза, затрагивая многочисленные вопросы - от торговли до безопасности.

"Мы рассматриваем соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами. Но предварительным условием является то, что европейские и британские предприятия продолжат конкурировать на равных условиях. Мы, конечно же, не будем подвергать наши компании недобросовестной конкуренции", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен. "Мы всегда будем любить вас и не будем далеко от вас", - сказала она, обращаясь к британским парламентариям.

Со своей стороны спикер европарламента Дэвид Сассоли заявил, что обе стороны должны прислушаться к словам покойного члена парламента от лейбористов Джо Кокса и признать, что "нас объединяет больше, чем нас разделяет". "Вы покидаете ЕС, но вы всегда будете частью Европы… Очень трудно прощаться. Вот почему, как и мои коллеги, я скажу вам Arrivederci", - сказал Сассоли. По его словам, выход Великобритании будет "болезненным" для блока, но теперь необходимо создать новое партнерство, "основанное на дружеском сотрудничестве и взаимных интересах".

Как отметили дипломатические источники, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил в среду на закрытой встрече представителям 27 стран-членов, что свободное соглашение об ассоциации, которое Евросоюз заключил с Украиной, должно послужить основой для дальнейших отношений Лондона и европейского сообщества.

В последний рабочий день в качестве члена Европейского парламента Найджел Фараж, главный британский лоббист Brexit в законодательном органе, заявил журналистам, что после ухода Великобритании "пути назад не будет". По его словам, британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал ему, что в новой сделке между ЕС и Британией не будет содержаться так называемых положений о "равных условиях" в отношении торговой конкуренции. Он и его коллеги по партии Брексит размахивали флагами Европейского Союза, прежде чем начать выходить из зала.

Бельгийский депутат Филипп Ламбертс заявил, что ЕС должен извлечь уроки из решения Британии покинуть страну. Он сказал, что блок должен "вернуть сердца и умы европейских граждан", сосредоточившись на том, что он может сделать для многих, а не для немногих европейцев.