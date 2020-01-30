Франкфуртский автосалон ушел в историю

Франкфуртский автосалон, проводившийся каждый нечетный год с 1951-го, стал достоянием истории. Главное автомобильное шоу Германии со следующего года пройдет в Берлине, Гамбурге или Мюнхене.

Договор организатора выставки, Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA), с выставочным центром Messe Frankfurt истек в прошлом году. Но кризис назрел еще раньше. Например, прошлогоднюю выставку проигнорировали Peugeot, Citroen, Kia, Toyota, Volvo, Fiat, Nissan. И расхождение пути устроителей традиционных выставок и автопроизводителей все очевиднее.

В гиперинформационную эпоху нет нужды в долгих и затратных приготовлениях к гала-параду, когда можно организовать свою вечеринку. И автопроизводители все чаще устраивают собственные презентации. Полноформатные с большой сценой и обилием зрителей и открытой трансляцией, как поступает Tesla; закрытые, только по пригласительным для целевой группы, где за один вечер распродают весь тираж из сотен спорткаров за умопомрачительную цену Lamborghini и Bugatti; или вообще виртуальные, где вся аудитория имеет дело только с оцифрованным сигналом торжества, как поступает Daimler.

В поисках нового формата для выставки Ассоциация автопроизводителей Германии устроила общенациональный конкурс среди городов. Свои проекты предложили Кельн, Берлин, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мюнхен, Штутгарт. Всесторонне рассмотрев их, в финал жюри отобрало три. Какому в итоге отдадут предпочтение, обещают объявить в течение ближайших недель.