Фуры станут больше платить за проезд

Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 1 февраля поднимется с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения индекса потребительских цен.

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, постановлением правительства России от 29 июня 2019 г. № 843 предусмотрена ежегодная индексация размера платы 1 февраля. "С учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) будет размещать информацию о прогнозируемом изменении размера платы", - отметили в министерстве.

Менять тариф планируется плавно, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей. Дальнейшее увеличение тарифа также будет зависеть от информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен.

Система "Платон" действует в России с 2015 года. Платят за проезд по дорогам автомобили массой более 12 тонн. Собранные в Федеральный дорожный фонд средства расходуются на ремонт объектов транспортной инфраструктуры. По данным Росавтодора, уже собрано более 94 млрд рублей. На эти деньги отремонтировано 2700 километров автодорог и более 30 мостов.