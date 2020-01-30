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30.01.2020 16:54
Рубрика: Власть

Хабриева: Достигнут консенсус по трем поправкам к преамбуле Конституции

Текст: Владислав Куликов
Рабочая группа по изменению конституции достигла консенсуса по трем поправкам к преамбуле основного закона. Об этом сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на совместном заседании президиума и правления Ассоциации юристов России.
Талия Хабриева. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Талия Хабриева. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Талия Хабриева. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Первая тема связана с тем, чтобы раскрыть в преамбуле значение культурного наследия России. Второе - необходимость противодействовать фальсификации истории, великого подвига российского народа в Великой Отечественной войне. И третье - учитывая зрелость нынешнего гражданского общества России, подчеркнуть его значение. Поступают и другие предложения, но это то, что уже получило консенсус", - сказала Талия Хабриева.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В комитет Госдумы поступило около 30 поправок в Конституцию РФ

В ходе заседания Хабриева попросила членов Ассоциации юристов России оказать рабочей группе экспертную поддержку при обсуждении изменения преамбулы.

При этом она сообщила, что рабочая группа по изменению Конституции обобщит все предложенные поправки. Если какие-то идеи не будут учтены непосредственно в проекте поправок, это не значит, что от них совсем откажутся. Некоторые предложения могут быть использованы при разработке проектов федеральных законов.

"Одна из задач рабочей группы - направить предложения потом, после обобщения в правительство, в палаты Федерального собрания, в администрацию президента. Ни одно предложение не будет потеряно", - сказала Хабриева.

Власть Работа власти Госуправление Изменения в Конституцию РФ

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