Из Lada Granta и "Нивы" сделали фургоны за миллион рублей

На базе автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 (классическая "Нива") сделали новые вместительные фургоны. Универсальные модульные надстройки разработала и производит московская фирма Lux Form. Основой для фургонов послужили грузовые ВИС-2349 Granta и ВИС-2346 "Нива", которые выпускает дочернее предприятие АвтоВАЗа - тольяттинская компания "ВИС-Авто".

Напомним, что ВИСы имеют полурамную конструкцию, то есть в них стальная рама пристыковывается к заранее заготовленным кабинам, сделанным на основе кузовов Granta и "Нивы".

Кузов-фургон от "Люкс-Форм" имеет каркас из стальных труб и наружные сэндвич-панели толщиной 31 мм с пластиковой обшивкой. Створки дверей грузового отсека выполнены из ABS-пластика, они распахиваются на 180-270 градусов. Длина грузовой платформы в нижней части - 2300 мм, в верхней - 3000 мм, объем - 6,4 куб. м. "Будки" для Granta и "Нивы" совершенно одинаковы, различаются только креплениями.

Фото: www.granta-furgon.ru

Конструкция фургона предусматривает вариативность: помимо базового варианта "промтоварный" предлагаются "фудтрак", "автодом" и "рефрижератор". Granta -"промтоварник" может увезти до 690 кг грузов, аналогичная Нива - до 550 кг.

Цена ВИС-2349 Granta со стандартной надстройкой от "Люкс-Форм" - от 1 120 000 рублей. Заметим, что "голое" шасси ВИС стоит от 703 000 рублей, то есть доплата за надстройку составляет 417 000 рублей. Продажи "Нивы" с таким модулем еще не начались, но в грузовом шасси она стоит от 725 000 рублей, если домыслить логически, с надстройкой Нива должна стоить 1 142 000 рублей.

ВИС-2349 Granta оснащается 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 87 л.с., ВИС-2346 "Нива" - 1,7-литровым двигателем отдачей 80 л.с. Коробка передач в обоих случаях - 5-ступенчатая механическая, у Granta привод - передний, у "Нивы" - постоянный полный.