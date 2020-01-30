Кремль продолжит анализ "сделки века"

В Москве продолжают анализировать план США по палестино-израильскому урегулированию.

Как сообщил информагентствам после переговоров лидеров России и Израиля в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Продолжаем анализировать".

Напомним, что речь о проекте соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. Палестинская сторона уже отвергла эти предложения президента США Дональда Трампа - так называемую сделку века.

Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, к кому израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал после визита в Вашингтон, где были объявлены детали плана.