В мире
30.01.2020 15:42
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко сравнил продажу госпредприятий страны с потерей независимости

Меньше всего связывает Александр Лукашенко эффективность производства в стране с приватизацией предприятий. Надежны на "промышленную революцию" президент, судя по его комментариям, возлагает, прежде всего, на устойчивое повышение конкурентоспособности на важнейших государственных объектах. Свою позицию белорусский лидер в очередной раз изложил 30 января в ходе назначения заместителя главного инженера Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского на должность генерального директора этого предприятия, передает пресс-служба президента.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

"Я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они. Я понимаю, что если ты пришел работать на завод, то не должен угробить его или кому-то продать. Мы же не для этого", - обратил он внимание своего собеседника.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Президент признался, что столичное предприятие - один из его любимых объектов и подчеркнул, что его надо сохранить. Он высказал надежду, что работа директора, который давно трудится на этом заводе, будет нацелена именно на это. "Мои сложные поручения вы когда-то очень быстро исполнили: произвели машины, которые оказались нужны армии и востребованы на международных рынках", - пояснил свое трепетное отношение к МЗКТ Лукашенко.

Обновилось сегодня и руководство завода холодильников "Атлант", сообщают новостные порталы. На должность его генерального директора был согласован нынешний заместитель гендиректора Дмитрий Соколовский. И к этому предприятию у главы государства тоже особое отношение. "Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" - государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали", - расставил приоритеты Лукашенко, сообщив, что намеревается посетить предприятие и подробно обсудить работу холдинга. "Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения", - добавил на прощание президент.

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