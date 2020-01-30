Лукашенко сравнил продажу госпредприятий страны с потерей независимости

"Я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они. Я понимаю, что если ты пришел работать на завод, то не должен угробить его или кому-то продать. Мы же не для этого", - обратил он внимание своего собеседника.

Президент признался, что столичное предприятие - один из его любимых объектов и подчеркнул, что его надо сохранить. Он высказал надежду, что работа директора, который давно трудится на этом заводе, будет нацелена именно на это. "Мои сложные поручения вы когда-то очень быстро исполнили: произвели машины, которые оказались нужны армии и востребованы на международных рынках", - пояснил свое трепетное отношение к МЗКТ Лукашенко.

Обновилось сегодня и руководство завода холодильников "Атлант", сообщают новостные порталы. На должность его генерального директора был согласован нынешний заместитель гендиректора Дмитрий Соколовский. И к этому предприятию у главы государства тоже особое отношение. "Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" - государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали", - расставил приоритеты Лукашенко, сообщив, что намеревается посетить предприятие и подробно обсудить работу холдинга. "Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения", - добавил на прощание президент.