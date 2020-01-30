Мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие

Яффа Иссасхар, мать израильтянки Наамы Иссасхар, помилованной в среду российским президентом Владимиром Путиным, поблагодарила его за милосердие. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина да проявленное милосердие... Это был долгий путь, который я не пожелаю пройти никому. Все, что я хочу теперь, это обнять мою дочь Нааму", - заявила Иссасхар.

Напомним, израильтянку задержали еще в апреле в аэропорту Шереметьево в транзитной зоне. В ее багаже был обнаружен гашиш. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, осудили на 7,5 лет и отправили в колонию в подмосковном Дмитрове.

Свою вину Наама признала, объяснив, что наркотики везла не для продажи, а исключительно для личного пользования. Девушка раскаялась в содеянном и написала прошение о помиловании, в поддержку которого впоследствии проголосовала комиссия по помилованию Московской области.