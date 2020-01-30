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30.01.2020 10:48
Рубрика: В мире

Мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие

Текст: Диана Ковалева

Яффа Иссасхар, мать израильтянки Наамы Иссасхар, помилованной в среду российским президентом Владимиром Путиным, поблагодарила его за милосердие. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина да проявленное милосердие... Это был долгий путь, который я не пожелаю пройти никому. Все, что я хочу теперь, это обнять мою дочь Нааму", - заявила Иссасхар.

Напомним, израильтянку задержали еще в апреле в аэропорту Шереметьево в транзитной зоне. В ее багаже был обнаружен гашиш. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, осудили на 7,5 лет и отправили в колонию в подмосковном Дмитрове.

Свою вину Наама признала, объяснив, что наркотики везла не для продажи, а исключительно для личного пользования. Девушка раскаялась в содеянном и написала прошение о помиловании, в поддержку которого впоследствии проголосовала комиссия по помилованию Московской области.

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