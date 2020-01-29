Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар

В указе говорится, что глава государства, руководствуясь принципами гуманности, освободил Иссасхар от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Напомним, что Наама Иссасхар, гражданка Израиля 1993 года рождения, была задержана в аэропорту Шереметьево в транзитной зоне с наркотиками и обвинена в их контрабанде и хранении. 11 октября прошлого года Химкинский городской суд вынес ей обвинительный приговор.

В ходатайстве о помиловании Иссасхар частично признала вину. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применить акт помилования в отношении девушки.

На прошлой неделе во время визита в Иерусалим Владимир Путин встречался с матерью израильтянки и обещал ей, что все будет хорошо. Помиловать Иссасхар просил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Завтра он посетит Москву с кратким визитом. Лидеры проведут переговоры.