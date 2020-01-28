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28.01.2020 11:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

Текст: Ирина Рыбникова

Подготовленная комиссией по помилованию Московской области рекомендация об освобождении израильтянки Наамы Иссахар подписана губернатором Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Напомним, Нааму задержали еще в апреле в аэропорту Шереметьево, где она находилась транзитом. В ее багаже был обнаружен гашиш. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, осудили на 7,5 лет и отправили в колонию в подмосковном Дмитрове.

Свою вину Наама признала, объяснив, что наркотики везла не для продажи, а исключительно для личного пользования. Девушка раскаялась в содеянном и написала прошение о помиловании. Накануне его рассмотрела комиссия по помилованию в Московской области, все представители комиссии проголосовали "за" единогласно.

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