Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

Подготовленная комиссией по помилованию Московской области рекомендация об освобождении израильтянки Наамы Иссахар подписана губернатором Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Нааму задержали еще в апреле в аэропорту Шереметьево, где она находилась транзитом. В ее багаже был обнаружен гашиш. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, осудили на 7,5 лет и отправили в колонию в подмосковном Дмитрове.

Свою вину Наама признала, объяснив, что наркотики везла не для продажи, а исключительно для личного пользования. Девушка раскаялась в содеянном и написала прошение о помиловании. Накануне его рассмотрела комиссия по помилованию в Московской области, все представители комиссии проголосовали "за" единогласно.