Матвиенко: Решение о вступлении поправок в Конституцию примут граждане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подтвердила, что решение о вступлении в силу закона о поправке в Конституцию будет зависеть от решения граждан на общероссийском голосовании.

Глава верхней палаты отметила на пленарном заседании, что на всероссийское голосование будет вынесен уже принятый законопроект, который не вступит в силу для того, чтобы граждане смогли выразить свое мнение.

- Если граждане поддержат этот закон, он вступит в силу, если они не поддержат, то этот закон не вступит в силу. То есть закон будет принят, но решение о его вступлении будут принимать граждане, - подчеркнула Матвиенко.

Внесенный президентом законопроект Госдума приняла 23 января в первом чтении. Он предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, ограничение количества президентских сроков. Среди других норм - приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. В законопроекте также содержится норма о проведении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.