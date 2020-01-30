Новости

МИД РФ: Болгария пытается отравить атмосферы дружбы 17:18
Захарова: Слова Зеленского о Второй мировой войне переходят все границы 17:18
Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН 17:07
США сооружают три новые военные базы на границе с Ираном 17:07
Какие кроссоверы покупали москвичи в 2019 году 17:00
В Новороссийске на стройке обнаружили останки солдат и мину 16:57
В Италии на задержанном из-за коронавируса лайнере находятся россияне 16:57
Тральщики проекта 12700 получат новый противоминный комплекс 16:54
В гостинице в Кировской области нашли тело полицейского 16:50
В Мурманске появится рыбный рынок 16:47
Пассажира самолета Москва-Сочи за брань посадили на 10 суток 16:44
Пострадавшие от теракта в Беслане получат допподдержку 16:42
Машину москвича эвакуировали девять раз за год 16:37
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове 16:33
В пермской больнице врачи обнаружили гайку в лекарстве 16:33
В трех городах Кузбасса ввели режим "черного неба" 16:28
Состав преступлений, дела о которых подсудны присяжным, могут расширить 16:09
СК попросил суд заочно арестовать бизнесмена Минца по делу о растрате 16:04
УАЗ рассказал о больших успехах за границей 16:00
Жительница Туапсе пропала, уехав на BlaBlaCar в другой город 15:49
В Подмосковье из дома бизнесмена украли часы на два миллиона рублей 15:46
Лукашенко сравнил продажу госпредприятий страны с потерей независимости 15:42
Названа причина обрушения корпуса вуза в Петербурге 15:41
Hublot Big Bang Integral: первая модель Big Bang на интегрированном в корпус браслете 15:39
В Петербурге отметят День белых котов 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 17:18
Рубрика: Власть

МИД РФ: Болгария пытается отравить атмосферы дружбы

Российский МИД резко прореагировал на устроенную в Болгарии информационную кампанию вокруг высылки дипломатов из РФ. Их, напомним, обвинили в шпионаже и после этого оба были высланы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей
В болгарском Пловдиве снова осквернен памятник советскому солдату

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что посольство России было уведомлено об объявлении их persona non grata лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ.

"Мы усматриваем в цепочке недавних событий целенаправленное желание и намерение сорвать реализацию достигнутых в последний период двусторонних договоренностей и просто отравить атмосферу дружбы и взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия, которое должно превалировать между нашими странами и народами, - передает РИА Новости ее слова. - Мы оставляем за собой право на ответные действия. Вся ответственность за безосновательные и провокационные шаги лежит на болгарской стороне",

Власть Работа власти Внутренняя политика В мире Европа Болгария Правительство МИД

Главное сегодня

Кремль продолжит анализ "сделки века"
Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции
Путин поручил проработать создание единой базы жертв репрессий
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам