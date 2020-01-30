МИД РФ: Болгария пытается отравить атмосферы дружбы

Российский МИД резко прореагировал на устроенную в Болгарии информационную кампанию вокруг высылки дипломатов из РФ. Их, напомним, обвинили в шпионаже и после этого оба были высланы.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что посольство России было уведомлено об объявлении их persona non grata лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ.

"Мы усматриваем в цепочке недавних событий целенаправленное желание и намерение сорвать реализацию достигнутых в последний период двусторонних договоренностей и просто отравить атмосферу дружбы и взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия, которое должно превалировать между нашими странами и народами, - передает РИА Новости ее слова. - Мы оставляем за собой право на ответные действия. Вся ответственность за безосновательные и провокационные шаги лежит на болгарской стороне",