Новости

Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию 14:22
Белгородка установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике 14:16
В московских вузах продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса 14:15
Матвиенко призвала ликвидировать очереди на российских таможнях 14:14
Volkswagen придумал еще один дешевый кроссовер 14:12
В Петербурге загорелся цех по переработке резины 14:08
В парламенте Беларуси создана группа по изучению вопроса об отмене смертной казни 14:06
Космос и медицину "оцифруют" в Самарской области 14:04
Брошенных в аэропорту Шереметьево детей выписали из больницы 14:04
В Хакасии осудили супругов, заживо сжегших своего внука в печи 14:01
В Томске следователи начали поверку после падения снега на женщину 14:01
Астрономы получили самые детальные в истории снимки Солнца 14:01
Шнуров написал куплеты про коронавирус 13:58
В Новороссийске море у берега окрасилось в красный цвет 13:58
В Перми арестован водитель, сбивший женщину и уехавший с места ДТП 13:57
В Ленобласти собака спасла медвежонка 13:57
В МО РФ опровергли удар российской авиации по госпиталю и пекарне в Сирии 13:52
СК проверит сообщения об избиении воспитанников детсада в КЧР 13:49
Новый Mitsubishi Outlander уже почти различим 13:45
Билли Айлиш споет на вручении "Оскара" 13:38
В болгарском Пловдиве снова осквернен памятник советскому солдату 13:24
МИД РФ приостановил оформление виз гражданам Китая 13:20
В Москве кассир магазина избил покупателя, после чего тот скончался 13:13
В Новосибирске арестовали убийцу беременной женщины 13:04
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 13:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД РФ приостановил оформление виз гражданам Китая

Текст: Александр Саможнев

С 30 января Россия временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая в связи с распространением коронавируса в КНР, говорится в сообщении МИД РФ.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин сообщил о закрытии границ на Дальнем Востоке из-за коронавируса

При этом отмечается, что временно приостанавливается оформление электронных виз для китайских граждан через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, составило 7711 человек, из них 170 граждан скончались. Случаи заражения вирусом за пределами страны зарегистрированы также в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде и Японии. Имеются заболевшие в Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Финляндии.

Китайские власти заблокировали все транспортные потоки в административный центр Ухань в провинции Хубэй, где впервые появился коронавирус. РФ принимает экстренные меры для вывоза из Китая порядка семи тысяч российских туристов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Филиалы РГ Северо-Запад ДФО СЗФО Калининградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин объявил Нетаньяху о помиловании Иссасхар
Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам