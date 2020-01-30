МИД РФ приостановил оформление виз гражданам Китая

С 30 января Россия временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая в связи с распространением коронавируса в КНР, говорится в сообщении МИД РФ.

При этом отмечается, что временно приостанавливается оформление электронных виз для китайских граждан через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, составило 7711 человек, из них 170 граждан скончались. Случаи заражения вирусом за пределами страны зарегистрированы также в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде и Японии. Имеются заболевшие в Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Финляндии.

Китайские власти заблокировали все транспортные потоки в административный центр Ухань в провинции Хубэй, где впервые появился коронавирус. РФ принимает экстренные меры для вывоза из Китая порядка семи тысяч российских туристов.