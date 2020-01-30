Новый КоАП начнет действовать с 1 января 2021 года

Как рассказывают в ведомстве, вынесенный сейчас на общественное обсуждение законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальный ‎кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ‎с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие.

Напомним, что в прошлом году была опубликована концепция нового КоАП. Планируется изменить систему наказания за административные правонарушения, при этом решено прописать в отдельном законе процедуру рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Как рассказывали ранее эксперты, помимо прочего предполагается ввести обязательное участие адвоката в делах, где гражданину грозит административный арест. А систему дисконта - 50-процентной скидки при своевременной оплате штрафа - планируется распространить на все административные штрафы. Сегодня она действует только на штрафы за нарушение правил дорожного движения.