Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты

Проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях предусматривает расширение действия дисконта - 50-процентной скидки при своевременной оплате административных штрафов.

В действующем КоАП выплата половины штрафа возможна лишь по наказаниям за нарушения правил дорожного движения. Теперь планируется распространить правило "платим половину" на административные штрафы за совершение правонарушения, не являющегося грубым, а также при уплате административного штрафа за совершение правонарушения в области таможенного дела и транспортной безопасности.

Скидка действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном наказании.

Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП и проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Предполагается, что новый КоАП начнет действовать с 2021 года, за исключением ряда положений.