МВД сообщило, когда чаще всего крадут машины

"В ходе анализа ежегодных статистических данных о зарегистрированных кражах автотранспорта установлено, что пик их совершения приходится на октябрь, в летний период активность преступников обычно снижается", - цитирует агентство сообщение ведомства.

С мая по сентябрь в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания. Причем хранение транспорта в гараже или во дворе частного дома - это не препятствие для угонщиков.

Ключи, кстати, иногда воруют у автовладельцев. Если, например, автовладелец выставил машину на продажу, якобы покупатель приезжает на осмотр, и в ходе осмотра просто подменяет оригинальные ключи на похожие.

Но чаще всего угонщики пользуются грубыми методами. Для взлома замков дверей и замка зажигания используют так называемый проворот. Также разбивают боковые стекла для проникновения в салон и там с помощью того же проворота или дубликата ключа заводят машину.

Применяют также специальные радиоэлектронные средства для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем.

В основном угоны машин совершаются в ночное время с неохраняемых парковок придомовых территорий. Днем угонщики работают у торговых центров.

При этом автоворы предпочитают машины, не оборудованные охранными комплексами. Хотя такие комплексы - тоже не гарантия от угонов.

Эффективность работы охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль, отметили в МВД.

Надо сказать, что количество угонов в прошлом году сократилось на 14 процентов. Всего зарегистрировано около 20 тысяч таких преступлений. Годом ранее у граждан похитили 21 112 автомобилей. При этом тогда снижение числа угонов составило 20 процентов.

Традиционно лидерами по угонам остаются автомобили российского, японского и корейского производства.

Пока МВД еще официальную статистику по угонам не выложило. Поэтому какие конкретно марки и модели пользовались наибольшим спросом у угонщиков в прошлом году, сказать сложно. Но эксперты предполагают, что их вкусы не сильно изменились. Так, годом ранее лидировала по количеству угонов LADA, на втором месте шла Toyota, а на третьем - Hyundai.

Если смотреть по моделям, то возглавлял рейтинг угонов Hyundai Solaris. Второе место занимал KIA Rio. Эти две корейские модели не первый год на первых строчках. Они успешно бьются между собой за лидерство по продажам в России, тем самым поддерживая интерес криминала к себе.

А на третьем месте в 2018 году оказалась LADA 2107. Старая "семерка" еще пользуется спросом.

По мнению экспертов, такой же расклад сохранится и по итогам 2019 года. Ну, может две корейские марки поменяются местами.