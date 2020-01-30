Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции

Рекомендации по этиотропной терапии (то есть направленной непосредственно на вирус - источник поражения) с точки зрения доказательной медицины в настоящее время отсутствуют, отмечается в рекомендациях Минздрава.

При этом "в качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых Рибавирин".

Он применялся при лечении тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) в Китае, Сингапуре и других странах.

В документе подчеркивается, что к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность Рибавирина вызывать тяжелые побочные эффекты, прежде всего, анемию и гопиксемию.

В медицинской научной литературе описан клинический опыт ведения больных с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусами, имеющими много общего с нынешним. Речь идет о вирусах SARS и MERS-CoV. Специалисты выделили несколько наиболее часто использованных схем лечения с включением различных противовирусных средств: Рибавирин в комбинации с Лопинавиром и Ритонавиром.

"Иммунозамещающие и, возможно, иммуномодулирующие препараты могут быть эффективны при начальных проявлениях заболевания", - говорится в документе.

При этом специалисты подчеркивают: самолечение или применение каких бы то ни было лекарственных средств с целью профилактики инфекции без назначения врача недопустимо. При недомогании и возникновении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью.