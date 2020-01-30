Минздрав РФ опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Рекомендации в значительной степени базируются на фактических данных, опубликованных специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью.

Понятно, что документ, прежде всего, предназначен врачам, в том числе инфекционистам и реаниматологам. Но много полезной информации из документа могут почерпнуть и обычные граждане - например, сведения о путях передачи инфекции, мерах профилактики и защиты и т.д.

"Первые случаи заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в городе Ухань (КНР), на котором продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные, - отмечается в документе. - В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания".

Это означает, что, чем меньше контактов с людьми, тем лучше - ведь заразиться можно и от человека, у которого еще нет признаков болезни.

"Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, загрязненные вирусом", - следует из сообщения.

Кроме того, имели место случаи заражения при оказании медицинской помощи.

В рекомендациях даны четкие указания медикам, как диагностировать заболевание, вызванное вирусом 2019-nCoV, какие лабораторные и инструментальные исследования выполняются пациентам, в каких случаях больной должен быть госпитализирован в инфекционное отделение и когда его можно лечить без стационара.