Новости

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 162 02:06
Власти США обнаружили на границе самый длинный тоннель для контрабанды 02:00
Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса 01:55
Авиация Израиля атаковала ХАМАС в ответ на обстрел из Газы 01:46
Ученые доказали, что поездки на велосипеде снижают риск смерти от болезней 01:40
Советник Зеленского нецензурно выразился по поводу цен на газ 01:15
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием 00:57
Более 200 эвакуированных из Уханя американцев поместят в карантин 00:42
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram 00:08
Мишустин сменил замглавы ФНС 29.01.2020
Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции 29.01.2020
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и одной российской компании 29.01.2020
Грета Тунберг станет товарным знаком 29.01.2020
МакКонахи сыграет в новом сериале от создателя "Настоящего детектива" 29.01.2020
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в "Спартак" 29.01.2020
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса 29.01.2020
Вылетевший самолет вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицами 29.01.2020
Нападающий "Крыльев Советов" Соболев продолжит карьеру в "Спартаке" 29.01.2020
Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил Brexit 29.01.2020
Фото улыбающейся роженицы на фоне упавшего в обморок мужа взорвало Сеть 29.01.2020
Экстрадированный во Францию Винник отказался прекратить голодовку 29.01.2020
Старейшая женщина мира скончалась в Таджикистане 29.01.2020
У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы 29.01.2020
Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена "Ведьмака" 29.01.2020
Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве 29.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 00:57
Рубрика: Власть

Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием

Фото: AP Photo/Bebeto Matthews Фото: AP Photo/Bebeto Matthews
Фото: AP Photo/Bebeto Matthews

Террористы вынашивают новые планы постановок, якобы подтверждающих применение химического оружия на территории Сирии. С таким заявлением в среду на заседании Совета Безопасности по Сирийской Арабской Республике выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Фото: REUTERS
Сирийская армия начала контрнаступление на боевиков под Алеппо и Идлибом

Он призвал обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также на информацию в СМИ по поводу планов боевиков организовать в Сирии очередные провокации. По словам дипломата, это очень тревожные сигналы. "Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем", - цитирует Небензю ТАСС.

Ранее Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что находящиеся в провинции Идлиб террористы готовят провокации с использованием химического оружия, чтобы потом обвинить Дамаск в действиях, направленных против мирного населения. Местные жители и задержанные боевики рассказали, что в ряд населенных пунктов прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски". С собой они привезли емкости, содержащие, предположительно, газообразный хлор.

МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил Brexit
В Госдуму внесли законопроект о покупке sim-карт с помощью биометрии
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам