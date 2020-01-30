Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием

Террористы вынашивают новые планы постановок, якобы подтверждающих применение химического оружия на территории Сирии. С таким заявлением в среду на заседании Совета Безопасности по Сирийской Арабской Республике выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он призвал обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также на информацию в СМИ по поводу планов боевиков организовать в Сирии очередные провокации. По словам дипломата, это очень тревожные сигналы. "Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем", - цитирует Небензю ТАСС.

Ранее Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что находящиеся в провинции Идлиб террористы готовят провокации с использованием химического оружия, чтобы потом обвинить Дамаск в действиях, направленных против мирного населения. Местные жители и задержанные боевики рассказали, что в ряд населенных пунктов прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски". С собой они привезли емкости, содержащие, предположительно, газообразный хлор.