Новый греческий ресторан Eva напомнил о традициях

Есть в Москве такие гастрономические места, как будто специально созданные для теплых и уютных вечеров с друзьями и близкими. Места, в которые приходишь после работы или в выходные, садишься за большой стол, заказываешь общие закуски и общаешься, забыв про гаджеты и дедлайны. Открывшийся на Большой Грузинской, 69 новый ресторан греческой кухни Eva - пример такого места.

Авторами проекта выступили бренд-шеф Глен Баллис и команда ресторанной группы Lucky Group Иван Кукарских и Богдан Панченко (Lucky Izakaya Bar, Loro, Margarita Bistro).

Несмотря на то, что в Eva достаточно тесно и при полной посадке весьма шумно, ощущения дискомфорта нет. Здесь чувствуется домашняя атмосфера. Возможно, такого эффекта удалось добиться потому, что Глен Баллис, в котором обнаружились греческие корни, воспел в заведении семейные традиции и воспоминания о детстве, когда его мама-гречанка готовила блюда дома.

Глен и шеф-повар Андрей Красов предлагают гостям популярные греческие вкусы в современной обработке. Самые большие разделы у дипов и мезе - на олимпийской земле всегда было принято делиться едой. Обязательно в компанию к закускам "в стол" нужно заказывать питу (ее пекут в печи) или кулури (хлеб с кунжутом). И не надо сдерживаться - смело собирайте лепешкой со дна и со стенок, вплоть до последней капли дзадзики, тарамасалату и все, что еще будет на подносе. В компанию к пите хорош пирог со шпинатом и фетой. Получится более питательно, но не менее привлекательно. Конечно, есть печеные перцы и баклажаны в разных вариантах, томаты, цуккини, оливки... Основная программа - греческий салат (который освежили каперсами и обжаренным на гриле хлебом), баранина и морепродукты (от креветок до осьминогов). Большинство блюд готовят на открытом огне или в дровяной печи, которая сама по себе - произведение искусства, благодаря старинным изразцам. Везде - узнаваемые ноты. Жалеешь только обо одном: что за окном нет солнца, лазоревой глади моря или хотя бы небольшой сосновой рощи.

Десертов в карте три. В отличие от всего меню, это не знакомые каждому русскому греческие сладости. Крем-брюле с красным апельсином, груша с мороженым из оливкового масла и соленой карамелью, шоколад с медом и специями - каждый вариант яркий и по-своему интересный.

В Eva есть главные атрибуты ресторана нашего времени - открытая кухня и солидное винное представительство. В баре можно найти большую коллекцию средиземноморских вермутов, хересов, джинов. Из традиционных напитков - метакса, мастика, узо. Практически все коктейли в карте - от команды шеф-бармена Lucky Group Максима Горелика и бар-менеджера Андрея Пруцких - концептуально дополнены специями и травами, ассоциирующимися с Элладой.

Ресторан получился в духе современных греческих заведений, открывающихся по всему миру. От типичных бело-голубых красок таверн здесь разве что уже упомянутая печь, белые скатерти, плошки с синим ободком и яркий ковер в духе местных деревень. Все остальное в интерьере не выдаст в себе привычную Грецию. Дизайном занималось бюро Евгении Ужеговой. В итоге получилось светлое помещение, дополненное длинным столом из дубового массива, которому 1600 лет, винтажными светильниками и диваном, обитым французским бархатом.