Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса

Несколько представителей международной группы эпидемиологов и вирусологов выразили сомнения в том, что рынок морепродуктов "Хуанань" в китайском Ухане является основным очагом распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает издание Science, об этом свидетельствует доклад, в котором описываются клинические особенности заболевания и гипотезы о его происхождении.

В документе, опубликованном изданием Lancet, приводятся подробности о 41 пациенте (30 из них мужчины), которых доставили в клиники с подозрением на новую инфекцию.

По данным исследователей, первый человек с симптомами 2019-nCoV был госпитализирован 1 декабря 2019 года. Мужчина заверил медиков, что не посещал рынок. Специалист по инфекционным заболеваниям из Джорджтаунского университета Даниэль Люси заявил, что в общей сложности 13 из 41 пациента никак не были связаны с торговой площадкой в Ухане. И в целом, эпидемиологическая связь между первым пациентом и последующими случаями не обнаружена.

- Это большое количество людей. Таким образом, нельзя утверждать, что именно рынок в Ухане является преимущественно местом распространения вируса. Если наши данные верны, то первый случай инфицирования произошел вообще в ноябре 2019 года, так как нужно учитывать инкубационный период. То есть, вирус был занесен на рынок одним человеком или группой людей с другой территории, - сказал ученый.

Такой же позиции придерживается биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен, входящий в группу, исследующую происхождение 2019-nCoV. Ученый проанализировал геномы вируса. Результаты показали, что у 27 образцов существует один общий источник, а заражение может датироваться 1 октября 2019 года.

- Гипотеза о том, что вирус был занесен на рынок "Хуанань" одним или несколькими людьми откуда-то извне, является одним из трех рассматриваемых нами сценариев распространения заболевания. Учитывая имеющиеся у нас сведения на данный момент, он может быть наиболее правдоподобным. Два других сценария связаны с животными, которые, предположительно, жили на этом рынке, - пояснил Андерсен.

Представитель китайской стороны, научный сотрудник медицинского университета Пекина (Capital University of Medical Sciences) Бин Цао, являющийся соавтором доклада, также поддержал мнение коллег.

- Сейчас очевидно, что рынок морепродуктов - не единственное место происхождения вируса. Откуда он появился, еще предстоит установить. Мы работаем над этим, - отметил ученый.

Напомним, по последним данным от вызванной новым коронавирусом пневмонии в Китае скончались 170 человек. Наличие вируса подтверждено у 7,7 тысячи человек, а число предполагаемых случаев заражения достигло отметки в 12 тысяч. За пределами Китая факты инфицирования 2019-nCoV зарегистрированы в 15 странах.