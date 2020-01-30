Опрос: Почти половина россиян одобряет действия Мишустина на посту премьера

Первые действия Михаила Мишустина на посту премьер-министра РФ 48% россиян восприняли с одобрением, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

При этом, по данным исследования, 37% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Рейтинг деятельности президента РФ не изменился по сравнению с концом декабря 2019 года: к работе Владимира Путина с одобрением относятся 68% россиян, не одобряют - 31% респондентов, говорится в сообщении.

По данным "Левада-центра", 52% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, и это максимальный показатель с начала 2018 года. Противоположного мнения придерживаются 39% респондентов.

Опрос проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.