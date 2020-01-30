Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились

Прекрасная новость для 7 тысяч пассажиров лайнера Costa Smeralda, среди которых значатся 67 россиян: экспертиза подтвердила отсутствие коронавируса на судне, которое с сегодняшнего утра было заблокировано в порту Чивитавеккьи. Об этом сообщает RaiNews со ссылкой на институт по лечению инфекционных заболеваний Spallanzani.

На данный момент пока не сообщается, когда изрядно испуганные пассажиры смогут покинуть лайнер (многие из них должны были сойти в Чивитавеккьи) или продолжить путь в порт назначения.