В Италии на задержанном из-за коронавируса лайнере находятся россияне

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, который временно задержан в порту Чивитавеккьи в связи с подозрением на коронавирус, находится граждане России. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Италии.

"Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Коста Смеральда. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым", - говорится в заявлении.

В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте.