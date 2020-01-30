Посол Беларуси в Пекине: Китай справится с коронавирусом

Отвечая на вопросы журналистов относительно ситуации вокруг новой эпидемии, посол признал, что она "нестандартная". Но дипломат убежден в том, что "Китай ее преодолеет и эффективно справится с проблемой. Более того - в очередной раз представит миру опыт противодействия аналогичным случаям".

Белорусская сторона, отметил Снопков, стремится поддержать дружественный Китай в это непростое время, подтверждением чему являются и направленные в эту страну по поручению Лукашенко гуманитарная помощь со средствами индивидуальной защиты и востребованными медикаментами, а также послание главы государства Си Цзиньпину.

Говоря о задаче, которую поставил президент перед новым главой дипмиссии РБ, дипломат пояснил, что она, как всегда, "простая и глубокая, - дом политических белорусско-китайских взаимоотношений поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества".

Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. "Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыт для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. Важен результат", - заявил белорусский лидер во время назначения нового посла Беларуси в КНР.