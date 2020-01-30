В мире
30.01.2020 14:30
Текст: Юрий Сизов

Посол Беларуси в Пекине: Китай справится с коронавирусом

Уверенность в том, что в Поднебесной справятся с коронавирусом и представят миру опыт противодействия подобным проблемам, выразил 30 января Николай Снопков, который назначен послом Беларуси в Китае, сообщает БЕЛТА, уточняя, что до этого он занимал должность заместителя главы администрации президента РБ.

Отвечая на вопросы журналистов относительно ситуации вокруг новой эпидемии, посол признал, что она "нестандартная". Но дипломат убежден в том, что "Китай ее преодолеет и эффективно справится с проблемой. Более того - в очередной раз представит миру опыт противодействия аналогичным случаям".

Белорусская сторона, отметил Снопков, стремится поддержать дружественный Китай в это непростое время, подтверждением чему являются и направленные в эту страну по поручению Лукашенко гуманитарная помощь со средствами индивидуальной защиты и востребованными медикаментами, а также послание главы государства Си Цзиньпину.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Говоря о задаче, которую поставил президент перед новым главой дипмиссии РБ, дипломат пояснил, что она, как всегда, "простая и глубокая, - дом политических белорусско-китайских взаимоотношений поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества".

Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. "Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыт для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. Важен результат", - заявил белорусский лидер во время назначения нового посла Беларуси в КНР.

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