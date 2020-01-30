Президент России и премьер-министр Израиля провели переговоры в Кремле. Владимир Путин объявил о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, а Биньямин Нетаньяху, поблагодарив за быстрое решение, предложил обсудить предложения США по урегулированию в регионе. Путин стал первым мировым лидером, к которому Нетаньяху приехал из Вашингтона после объявления плана американского президента Дональда Трампа - так называемой "сделки века".

Нетаньяху приехал в Кремль с супругой Сарой. Перед началом переговоров Путин подарил ей букет цветов. Путин лично еще раз поблагодарил собеседника за памятник жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме, который они открывали вместе на прошлой неделе. "И памятник очень достойный, и место вы подобрали отличное, и, конечно, процедура была очень впечатляющей и эмоциональной", - сказал он. Форум в Иерусалиме, посвященный памяти жертв Холокоста, где было представлено свыше 40 стран на самом высоком уровне, Путин назвал очень большим событием в жизни Израиля и всего мира.

Говоря про Нааму Иссахар, которую задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с наркотиками, а потом дали 7,5 года лишения свободы, российский лидер подчеркнул роль в ее помиловании и самого Нетаньяху, и иерусалимского Патриарха, который привозил Путину письмо от мамы девушки. Напомним, что с матерью Иссахар Владимир Путин встречался на прошлой неделе в Иерусалиме, а накануне переговоров с Нетаньяху подписал указ о помиловании Наамы. Глава Российского государства подчеркнул, что она не пересекала даже границу России, наркотики нашли в багаже при его перемещении из одного самолета в другой. Путин предложил передать самые наилучшие пожелания и самой девушке, и ее семье.

Нетаньяху поблагодарил за такое быстрое решение от имени всего народа Израиля: "Это трогает нас всех, и наша благодарность исходит от всего сердца, от всех израильских граждан".

В Кремле продолжают анализировать план США по палестино-израильскому урегулированию

Президент России предложил поговорить и о двусторонних отношениях. Идут переговоры между Израилем и Комиссией ЕАЭС о зоне свободной торговли, развиваются двусторонние отношения в области экономики и в области гуманитарных связей. "Вы были инициатором нескольких направлений этого сотрудничества", - заметил Путин и предложил обсудить ситуацию в регионе.

"Все наши визиты и встречи, которые были ранее, и этот визит символизируют еще большее укрепление наших отношений", - оценил израильский премьер. "Мы все будем помнить ваши трогательные слова во время церемонии открытия памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда. Вы говорили о вашей семье, о вашей личной судьбе, а также об общей судьбе тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда. После этого вы выступили еще раз с волнительной, важной речью на 75-летии освобождения Освенцима. Это вещи, которые мы будем помнить", - заверил он.

"Мы провели переговоры с нашими американскими друзьями, и я смогу вам рассказать о некоторых вещах, связанных с этим", - продолжил Нетаньяху, подчеркнув, что Путин - первый мировой лидер, с которым он встречается после визита в Вашингтон и объявления плана Дональда Трампа. "Думаю, что у нас сегодня еще одна особая возможность поговорить, хотел бы услышать ваше мнение, посмотреть, как мы можем собрать силы для мира и спокойного существования", - добавил он.

"Отношения между Израилем и Россией сейчас прочнее, лучше, чем они были когда-либо", - в заключение сказал Нетаньяху, поблагодарив Путина за личную роль и лидерство "как в этой теме, так и в других".

В Кремле продолжают анализировать план США по палестино-израильскому урегулированию, сообщил после переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что речь идет о проекте соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. Палестинская сторона уже отвергла эти предложения.