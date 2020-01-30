В Башкирии полицейских заподозрили в продаже данных о покойниках

В Стерлитамаке двое бывших полицейских и двое действующих сотрудников МВД стали фигурантами четырех уголовных дел по статьям "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Стражей порядка подозревают в продаже адресов покойников. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, оперативные дежурные, начальник дежурной смены и участковый отдела полиции совершили преступления в 2016 и 2017 годах. Поступившую им информацию об умершем на территории города Стерлитамака человеке они тут же передавали директору ритуального салона, который после этого ехал к родственникам покойника и предлагал свои услуги. За это предприниматель перечислял своим помощникам от 500 до тысячи рублей за одно сообщение.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, уточнили в СКР по РБ.

Между тем пресс-служба МВД по Башкирии в своем официальном комментарии подчеркнула, что данные факты преступлений выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ в ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела.

- Материалы ранее проведенных служебных проверок направлены в следком. Решение об увольнении сотрудников, которые в настоящее время проходят службу, из органов внутренних дел по отрицательным основаниям будет принято после окончания служебной проверки, - уточнили в МВД по РБ.

Напомним, что преступления полицейских, продававших данные о покойниках в Стерлитамаке и Ишимбае, выявили еще весной 2018 года. После этого более десяти стражей порядка были уволены. Нескольких полицейских осудили. Однако в ходе расследования уголовных дел вскрываются новые эпизоды.