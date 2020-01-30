Какие кроссоверы покупали москвичи в 2019 году

За минувший год в Москве было продано 120 884 автомобиля сегмента SUV, о чем говорится в результатах исследования "Автостат Инфо". Это количество на 1,8% больше объема продаж, зафиксированного в 2018 году, - 118 749 шт.

Среди моделей, которые представлены в продаже на рынке кроссоверов и внедорожников в Москве, на первом месте в 2019 году оказался Hyundai Creta. Этот SUV разошелся в количестве 7916 шт., показав рост на 1% к 2018 году.

С небольшим отставанием от лидера сегмента на втором месте идет Volkswagen Tiguan - 6769 проданных за год машин (+6% у результату предыдущего года).

На 67% за тот же период увеличился объем реализации Skoda Kodaiq - до 5475 ед. Это обеспечило модели сразу третье место в годовом рейтинге сегмента SUV.

Nissan Qashqai "прибавил" за год 26%, он разошелся тиражом в 5094 ед. и стал четвертым в этом списке. Замыкает годовой топ-5 рынка SUV еще одна модель Nissan - X-Trail, показавший за год спад продаж на 9% до 4701 ед.

В "десятке" самых продаваемых в Москве кроссоверов и внедорожников остальные места поделили между собой: Mitsubishi Outlander - 4345 машин (+7%), Kia Sportage - 4207 авто (-9%), Mazda CX-5 - 3781 шт. (+16%), а также Toyota RAV4 - 3727 автомобилей и Kia Sorento - 3344 ед. (-10,6%).