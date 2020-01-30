Машину москвича эвакуировали девять раз за год

Машины 25 московских водителей в прошлом году эвакуировали со столичных улиц не менее пяти раз, сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Лидером среди них стал горожанин, авто которого отправилось на штрафстоянку на эвакуаторе сразу девять раз за год.

Еще один водитель не находил своей машины на месте парковки семь раз, двое сталкивались с такой проблемой шесть раз за год. Всякий раз автолюбители нарушали правила парковки и оставляли машины так, что они мешали другим автомобилям или пешеходам.

Серьезные штрафы этих автомобилистов, похоже, не смутили. Напомним, стоимость эвакуации легкового авто в Москве составляет 5400 рублей, еще 1050 рублей нужно отдать за каждые сутки хранения машины на штрафстоянке. Придется заплатить и штраф - за нарушение правил остановки и стоянки в Москве он составляет 3000 рублей.