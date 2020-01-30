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30.01.2020 16:37
Рубрика: Легковые авто

Машину москвича эвакуировали девять раз за год

Текст: Александр Мелешенко

Машины 25 московских водителей в прошлом году эвакуировали со столичных улиц не менее пяти раз, сообщили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Лидером среди них стал горожанин, авто которого отправилось на штрафстоянку на эвакуаторе сразу девять раз за год.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы
В Москве появились новые легковые эвакуаторы

Еще один водитель не находил своей машины на месте парковки семь раз, двое сталкивались с такой проблемой шесть раз за год. Всякий раз автолюбители нарушали правила парковки и оставляли машины так, что они мешали другим автомобилям или пешеходам.

Серьезные штрафы этих автомобилистов, похоже, не смутили. Напомним, стоимость эвакуации легкового авто в Москве составляет 5400 рублей, еще 1050 рублей нужно отдать за каждые сутки хранения машины на штрафстоянке. Придется заплатить и штраф - за нарушение правил остановки и стоянки в Москве он составляет 3000 рублей.