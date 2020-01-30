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30.01.2020 10:51
Рубрика: Инфраструктура

Москвичи проголосовали за увеличение парковочных мест во дворах

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Москвичи на портале "Активный гражданин" выбрали, как обустроить дворы в 2020 году. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Так, в опросе портала участвовало 211,7 тысячи горожан. Большую поддержку - 20,2 процента - получил вариант ответа "Увеличить количество парковочных мест". На втором месте оказался ответ про увеличение зеленых территорий и мест для тихого отдыха, которые хотят в своих дворах 18,2 процентов опрошенных. На третьем месте с 15 процентами голосов оказался ответ про улучшение детских площадок, на три процента меньше жителей выступили за ремонт спортивных площадок. 10 процентов участников опроса высказались за создание во дворах площадок для выгула животных. Свои варианты ответа дали около одного процента респондентов, и почти 3 процента жителей выбрали строку ответа "нужен текущий ремонт двора".

Напомним, что в текущем году власти города запланировали отремонтировать 3,5 тысячи дворовых территорий.

А всего, как отмечает портал опросов, в рамках благоустройства уже оборудовано более 24 тысяч площадок, из них 18 тысяч - детские, более 1,7 тысячи спортивных.