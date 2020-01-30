В московских вузах продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал вузам продлить до 1 марта каникулы китайским студентам, обучающимся в вузах столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает вводить дополнительные меры по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории столицы. Во-первых, каникулярный режим для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, продлен до 1 марта. Во-вторых, будет организован совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись ребята из Китая", - сказала Ракова журналистам.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, у студентов требуется сразу проверять температуру при возвращении в общежитие с каникул и затем каждый день перед выходом на учебу.

По поручению мэра Москвы 28 января в городе был создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.