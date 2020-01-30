Больше ста амурчан спецрейсом вернулись из Китая

Новости

Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в школах столицы 12:49
В Кузбассе двое подростков отравились неизвестным веществом 12:47
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре 12:41
В Башкирии полицейских заподозрили в продаже данных о покойниках 12:39
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией 12:35
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв 12:35
В Крыму ожидают решение по скифскому золоту в марте 12:35
В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты 12:34
В России создан уникальный заменитель пластика 12:32
Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса 12:30
На Алтае судебный пристав незаконно списывала долги 12:26
В Орске все школы закрыты на карантин из-за гриппа 12:25
Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда 12:19
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 12:18
Лукашенко произвел новые кадровые назначения 12:15
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет 12:10
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу 12:06
Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле 12:06
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали 12:03
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 12:03
На Ставрополье парень жестоко убил одолжившую деньги девушку 12:02
В Коми под лед провалился трактор, достававший тонущий внедорожник 11:58
Нижегородским студентам помогут вернуться домой из Китая 11:58
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 11:53
Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее" 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 11:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Больше ста амурчан спецрейсом вернулись из Китая

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Самолет авиакомпании "Якутия" сегодня доставил в Благовещенск 104 человека, которые отдыхали на китайском острове Хайнань, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился

Часть из них были вынуждены досрочно завершить свой отдых из-за нарастающей эпидемии коронаровируса, которая охватила уже все провинции КНР.

Вернувшиеся с отдыха туристы прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания.

"Также у всех прибывших взяты смывы с носоглотки для проверки. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания пассажиры будут доставлены бригадой "скорой помощи" в инфекционную больницу. Сейчас повышение температуры тела у прибывших не выявлено", - рассказал заместитель начальника эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Александр Солохин.

Медики рекомендуют всем прибывшим из Китая в течение 14 дней (именно такой инкубационный период у нового вируса), тщательно следить за своим самочувствием. И при первых признаках инфекционного заболевания незамедлительно вызвать врача на дом.

Тем временем сегодня на улицах областного центра началась раздача памяток, в которых доступно и подробно разъясняется, как вести себя при обнаружении признаков новой пневмонии.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам