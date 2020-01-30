Больше ста амурчан спецрейсом вернулись из Китая

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Самолет авиакомпании "Якутия" сегодня доставил в Благовещенск 104 человека, которые отдыхали на китайском острове Хайнань, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Часть из них были вынуждены досрочно завершить свой отдых из-за нарастающей эпидемии коронаровируса, которая охватила уже все провинции КНР.

Вернувшиеся с отдыха туристы прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания.

"Также у всех прибывших взяты смывы с носоглотки для проверки. Полученные пробы будут отправлены на исследование. В случае выявления признаков заболевания пассажиры будут доставлены бригадой "скорой помощи" в инфекционную больницу. Сейчас повышение температуры тела у прибывших не выявлено", - рассказал заместитель начальника эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Александр Солохин.

Медики рекомендуют всем прибывшим из Китая в течение 14 дней (именно такой инкубационный период у нового вируса), тщательно следить за своим самочувствием. И при первых признаках инфекционного заболевания незамедлительно вызвать врача на дом.

Тем временем сегодня на улицах областного центра началась раздача памяток, в которых доступно и подробно разъясняется, как вести себя при обнаружении признаков новой пневмонии.