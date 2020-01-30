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30.01.2020 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Брошенных в Шереметьево детей передадут их бабушке

Текст: Елена Яковлева
Двух мальчиков из Хабаровского края, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, отдадут на воспитание их бабушке, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Фото: Radist / istock Фото: Radist / istock
Фото: Radist / istock

В четверг Кузнецова обсудила ситуацию с брошенными детьми на рабочей встрече с заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешином.

"Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке", - сказала детский омбудсмен.

Мать мальчиков, живущая с новым супругом, не сказала ему, что у нее "есть родные дети, называла их приемными".

"По итогам комплексной проверки выявлены системные сбои в работе органов системы профилактики", - уточнила Кузнецова.

Фото: Следком
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

"Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как их мама привела. Дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было. Кипятком их обваривали - никаких действий дальше не было. Сигналы в полицию поступали - никаких дальше действий не было. Что еще должно было случиться? К счастью, дети живы", - заявила она.

Кузнецова также сообщила, что в отношении отца детей возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых одна достаточно серьезная: 117-я - истязание, правда, пока идет проверка на виновность мужчины по этой статье.

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