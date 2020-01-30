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30.01.2020 02:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальневосточный гектар станет еще доступнее

Текст: Дина Непомнящая (Владивосток)
С 1 февраля 2020 года все дальневосточники смогут взять бесплатную землю еще в Бурятии и Забайкалье. А потом и любой россиянин, независимо от того, в каком регионе он зарегистрирован.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Программа "Дальневосточный гектар" начала в этих двух регионах действовать полгода назад. Но все это время брать землю могли только местные жители, чем они активно и пользовались. На бесплатных наделах начали строить дома, организовывать сельскохозяйственные предприятия, развивать туристические проекты… А с 1 февраля у местных гектарщиков появятся конкуренты из других регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Это уже привычная практика, проверенная временем. Напомним, программа "Дальневосточный гектар стартовала в 2016 году. С 1 июня по 1 октября землю можно было брать только в пилотных районах (в каждом дальневосточном субъекте определяли по одному такому муниципальному образованию) и только местным жителям. После этого действие программы распространили на весь округ. Первые полгода приоритетным правом получения земли в конкретном регионе пользовались только те, кто там зарегистрирован. В следующие шесть месяцев дальневосточникам разрешили брать любые участки. Потом претендовать на "гектар" смогли все граждане России.

Фото: Алексей Ткаченко
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Бурятия и Забайкалье идут с отставанием, поскольку программа начала действовать там лишь с 1 августа 2019 года, после того, как в ноябре 2018-го регионы вошли в состав ДФО. И на них распространили все дальневосточные инструменты развития и преференции.

В первую очередь возможность получить бесплатную землю интересна местным. Но есть примеры, когда жители других регионов пользовались своим правом. Так два года назад москвич Нарек Оганисян захотел стать хозяином целого острова в Амурском лимане (Хабаровский край). Подключив родных, он легко осуществил задуманное, ведь островок Чакмут занимает всего три гектара. Вдохновившись историей Робинзона Крузо, Нарек решил организовать туристический центр для любителей активного отдыха и устраивать квесты на необитаемом острове. И хотя проект пока еще сыроват, требует вложений и доработки, первых "робинзонов" москвич уже принял.

Территория Дальнего Востока огромна, его общая площадь составляет 6,9 миллиона квадратных километров - больше 40 процентов всей России. Но это не значит, что выбор земли для "гектара" не ограничен. Нельзя претендовать, например, на земли заповедников, нацпарков, защитные леса. Кроме того, в каждом регионе выделяются, так называемые зоны "нельзя", недоступные для получения. Определили их и для "новичков".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Хватило ли оставшегося, чтобы обеспечить интерес к проекту? Вполне. В Забайкальском крае землю по программе уже получили 1930 человек, в Республике Бурятия - 1206.

Напомним, что по закону земля гражданам дается на пять лет. За первый год необходимо определиться с видом ее использование. Спустя три года после оформления договора в течение трех месяцев нужно рассказать о своей деятельности, подав декларацию. Еще через два года необходимо отчитаться повторно. Если "гектар" освоен, его можно оформить в собственность или в аренду.

За весь период действия программы участки на Дальнем Востоке получили более 77 тысяч человек. Как складывается их жизнь на дальневосточном гектаре, читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Власть Работа власти Регионы ДФО Выдача дальневосточного гектара

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