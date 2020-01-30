На Сахалине прошло обсуждение поправок в Конституцию

На Сахалине в обсуждении поправок в Конституцию приняли участие представители общественных организаций, исполнительных органов власти, депутаты. К дискуссии присоединилась и руководитель Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая также является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.

Как известно, поправки были приняты Госдумой в первом чтении единогласно. "Ко второму чтению мы будем готовить свой уникальный пакет поправок от рабочей группы. Мы выезжаем в регионы, чтобы узнать мнение жителей и услышать их предложения", - сообщила участникам обсуждения Ольга Амельченкова.

У "Волонтеров Победы" есть идея - внести в текст преамбулы Конституции РФ слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти. Эту инициативу поддержали и общественники. Во время выступлений они говорили о важной для Сахалина и Курил памятной дате - Дне окончания Второй мировой войны. Депутаты областной думы продвигают инициативу - сделать эту дату Днем воинской славы России-Днем Победы во Второй мировой войне, подчеркнув таким образом роль нашего государства в этих исторических событиях.

Часть предложений, прозвучавших в ходе дискуссии, касалась закрепления в Основном законе нерушимости границ России. А представители региональной общественной организации "Дети войны" считают, что очень важно узаконить ценность гражданского служения людей, которые безвозмездно помогают развитию страны - активистов и волонтеров. "Страна все больше набирает обороты в развитии гражданского сектора, и, мне кажется, это очень интересное предложение", - считает Ольга Амельченкова.

Сахалинцев не оставила равнодушными и тема об обязательном отсутствии гражданства иностранного государства для госслужащих, депутатов и сенаторов. Со своей стороны они предложили распространить такого рода ограничения на глав регионов и муниципалитетов.

По окончании встречи председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников подчеркнул, что обсуждение на этом не заканчивается.

"О своих инициативах можно сообщить в Общественную палату по телефону, электронной почте или побывав на приеме. Не обязательно формулировать все с юридической точностью. Достаточно сообщить об идее", - добавил он.

В свою очередь Ольга Амельченкова предложила продолжить общение о важных инициативах в социальных сетях.