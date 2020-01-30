На Сахалине прошло обсуждение поправок в Конституцию

Новости

Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию 14:22
Белгородка установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике 14:16
В московских вузах продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса 14:15
Матвиенко призвала ликвидировать очереди на российских таможнях 14:14
Volkswagen придумал еще один дешевый кроссовер 14:12
В Петербурге загорелся цех по переработке резины 14:08
В парламенте Беларуси создана группа по изучению вопроса об отмене смертной казни 14:06
Космос и медицину "оцифруют" в Самарской области 14:04
Брошенных в аэропорту Шереметьево детей выписали из больницы 14:04
В Хакасии осудили супругов, заживо сжегших своего внука в печи 14:01
В Томске следователи начали поверку после падения снега на женщину 14:01
Астрономы получили самые детальные в истории снимки Солнца 14:01
Шнуров написал куплеты про коронавирус 13:58
В Новороссийске море у берега окрасилось в красный цвет 13:58
В Перми арестован водитель, сбивший женщину и уехавший с места ДТП 13:57
В Ленобласти собака спасла медвежонка 13:57
В МО РФ опровергли удар российской авиации по госпиталю и пекарне в Сирии 13:52
СК проверит сообщения об избиении воспитанников детсада в КЧР 13:49
Новый Mitsubishi Outlander уже почти различим 13:45
Билли Айлиш споет на вручении "Оскара" 13:38
В болгарском Пловдиве снова осквернен памятник советскому солдату 13:24
МИД РФ приостановил оформление виз гражданам Китая 13:20
В Москве кассир магазина избил покупателя, после чего тот скончался 13:13
В Новосибирске арестовали убийцу беременной женщины 13:04
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 13:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине прошло обсуждение поправок в Конституцию

Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
На Сахалине в обсуждении поправок в Конституцию приняли участие представители общественных организаций, исполнительных органов власти, депутаты. К дискуссии присоединилась и руководитель Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая также является членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, поправки были приняты Госдумой в первом чтении единогласно. "Ко второму чтению мы будем готовить свой уникальный пакет поправок от рабочей группы. Мы выезжаем в регионы, чтобы узнать мнение жителей и услышать их предложения", - сообщила участникам обсуждения Ольга Амельченкова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Талия Хабриева: Поправки в Конституцию укрепят стабильность власти

У "Волонтеров Победы" есть идея - внести в текст преамбулы Конституции РФ слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти. Эту инициативу поддержали и общественники. Во время выступлений они говорили о важной для Сахалина и Курил памятной дате - Дне окончания Второй мировой войны. Депутаты областной думы продвигают инициативу - сделать эту дату Днем воинской славы России-Днем Победы во Второй мировой войне, подчеркнув таким образом роль нашего государства в этих исторических событиях.

Часть предложений, прозвучавших в ходе дискуссии, касалась закрепления в Основном законе нерушимости границ России. А представители региональной общественной организации "Дети войны" считают, что очень важно узаконить ценность гражданского служения людей, которые безвозмездно помогают развитию страны - активистов и волонтеров. "Страна все больше набирает обороты в развитии гражданского сектора, и, мне кажется, это очень интересное предложение", - считает Ольга Амельченкова.

Сахалинцев не оставила равнодушными и тема об обязательном отсутствии гражданства иностранного государства для госслужащих, депутатов и сенаторов. Со своей стороны они предложили распространить такого рода ограничения на глав регионов и муниципалитетов.

По окончании встречи председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников подчеркнул, что обсуждение на этом не заканчивается.

"О своих инициативах можно сообщить в Общественную палату по телефону, электронной почте или побывав на приеме. Не обязательно формулировать все с юридической точностью. Достаточно сообщить об идее", - добавил он.

В свою очередь Ольга Амельченкова предложила продолжить общение о важных инициативах в социальных сетях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин объявил Нетаньяху о помиловании Иссасхар
Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам