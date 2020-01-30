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30.01.2020 11:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из московской больницы в Москве, куда он был госпитализирован два дня назад. В пресс-службе республиканского правительства "РГ" подтвердили, что глава региона чувствует себя хорошо и уже приступил к работе.

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- Олег Леонидович находится в рабочей командировке в Москве, - рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. - 28 января он обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие, в результате его госпитализировали. Сейчас уже все в порядке, его выписали, и глава региона возобновил рабочие встречи в Москве. В ближайшие дни он вернется в республику.

Михаил Максимов подчеркнул, что на время рабочей командировки Олега Хорохордина обязанности руководителя региона временно были возложены на первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталия Махалова.

Справка "РГ"

Олег Хорохордин 20 марта 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. В сентябре этого же года он победил на выборах и спустя месяц вступил в должность главы региона. До этого Олег Хорохордин занимал должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ.

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