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30.01.2020 06:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Навыки чтения

Перед тем как взять микрозаем, нужно внимательно изучить договор
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 19(8073)
В адрес уполномоченного Омской области по правам человека продолжают поступать жалобы на микрофинансовые организации.
Деньги "до зарплаты" выдают едва ли не на каждом шагу. Фото: Татьяна Кравченко Деньги "до зарплаты" выдают едва ли не на каждом шагу. Фото: Татьяна Кравченко
Деньги "до зарплаты" выдают едва ли не на каждом шагу. Фото: Татьяна Кравченко

С 1 января этого года в России вступили в силу изменения в закон, которые снижают риск накопления неподъемных долгов перед компаниями, выдающими микрозаймы. Теперь граждане, берущие краткосрочный кредит, будут выплачивать не более одного процента в день от суммы займа, а общий долг не должен превышать размер кредита более чем в полтора раза. Соответствующую информацию необходимо указывать на первой странице кредитного договора.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Банки стали меньше кредитовать экономику и граждан

- Тем не менее перед оформлением любого займа нужно оценить свои финансовые возможности. Оптимально, когда выплаты не превышают трети доходов гражданина, - отмечает заместитель управляющего отделением по Омской области Сибирского ГУ ЦБ России Владимир Антипов.

Сегодня на региональном рынке действует 32 микрофинансовые организации (МФО). Более половины - столичные, открывшие по шесть-двенадцать филиалов в самых бойких местах Омска. В результате деньги "до зарплаты" выдают едва ли не на каждом шагу. Помимо этого, срочные займы можно оформить на банковских сайтах.

Услуга остается весьма востребованной, ведь получить ссуду в банке гражданам с сомнительной кредитной историей, низкими или неподтвержденными доходами, как правило, нельзя.

- Проблема в том, что многие заемщики не утруждают себя изучением условий договора с МФО и спохватываются уже тогда, когда получают повестку в суд с банковскими претензиями. Юристы изучают документы, и оказывается, что там все абсолютно законно, - пояснила в беседе с корреспондентом "РГ" уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова. - За последние три года в адрес омбудсмена поступило 47 обращений от омичей, попавших в подобную ситуацию. Свежий пример: семья взяла ссуду под залог имущества и в результате осталась без квартиры.

Теперь закон запрещает выдавать микрозаймы под залог жилья. Однако любого другого имущества, в том числе автомобиля, должник по-прежнему может лишиться.

Обороты теневого сектора микрофинансирования в Омске оценить сложно. По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, за девять месяцев прошлого года на рынке финансовых услуг было выявлено 39 нелегалов. Возбуждено 63 уголовных дела (примерно столько же - в 2018-м). Эксперты полагают, что новые законодательные ограничения помогут бороться с теневиками. Однако и сами заемщики бдительности терять не должны.

- Занимать деньги следует только у аккредитованных банком России организаций. Имеет ли фирма соответствующую лицензию, можно узнать на ее сайте, - поясняет Ирина Касьянова. - К тому же у каждого заемщика есть право перед оформлением сделки внимательно изучить договор. Взять его домой, посоветоваться с юристом. Уполномоченные по правам человека также готовы консультировать людей по этому вопросу. В ближайшее время совместно с отделением по Омской области Сибирского ГУ ЦБ России мы проведем обучающие семинары, направленные на повышение финансовой грамотности омичей.

Кстати

Министерство юстиции РФ утвердило порядок взыскания средств с банковских счетов должников. В частности, в категорию защищенных теперь попадают социальные пособия, компенсации гражданам, ухаживающим за нетрудоспособными людьми, алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и другие социальные выплаты. С 1 июня 2020 года банки обяжут маркировать защищенные средства специальным кодом. Кроме того, при взыскании на счету должника должно оставаться не менее половины последней начисленной зарплаты. Четкая кодификация счетов также поможет предотвратить списание денежных средств со счетов граждан со схожими паспортными данными.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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