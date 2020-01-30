В этом году в Омске появится новый экологический пост в восточной промзоне. Он будет контролировать состояние атмосферы вблизи таких крупных предприятий как "Омскшина", "Техуглерод" и моторостроительный завод.

Управление Росприроднадзора сможет получать данные мониторинга в автоматическом режиме. В ближайшие пять лет количество экопостов в городе вырастет вдвое. Однако специалисты сомневаются, что воздух станет чище.

- Мониторинг - это градусник, которым измеряют температуру, но не лечат болезнь, - подчеркивает председатель профильной комиссии региональной Общественной палаты Татьяна Смирнова. - Сейчас у нас действуют десять постов, но экологическая ситуация остается напряженной.

Действительно, промышленные выбросы испортили горожанам январские каникулы. Резкий и неприятный запах чувствовался во всех районах. Автоматизированные посты показали трехкратное превышение в воздухе этилбензола и сероуглерода, а также повышенное содержание атмосфере оксида азота и других химических веществ.

Ежедневно на горячую линию Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования поступали сотни жалоб. Самыми активными были жители Советского и Кировского округов, где запах ощущался наиболее сильно. Ситуация оказалась настолько серьезной, что МЧС рекомендовало омичам без надобности не выходить на улицу и постараться не открывать окна и двери.

Всего за последний год Центр экологического мониторинга зафиксировал более четырех тысяч обращений граждан. Несмотря на широкий общественный резонанс, проблема не теряет остроты. Так, на днях экологические активисты провели митинг, на котором требовали от властей навести порядок. А в минувшие выходные в городке Нефтяников воздух вновь оказался загрязнен этилбензолом, содержание которого превысило допустимый максимум в восемь раз.

По словам начальника отдела охраны атмосферного воздуха регионального минприроды Дениса Киселева, экологических нарушителей выявляют, но, как правило, это небольшие предприятия. Крупную "рыбу" поймать практически не удается.

Одна из причин - выбросы происходят по ночам, когда мониторинг не ведется. Еще одна - неэффективные проверки, которые контролирующие органы по объективным причинам не могут проводить оперативно. Чтобы попасть на закрытый завод, нужно разрешение, а пока проверку согласуют, ветер уничтожит все улики. К тому же каждый третий объект, способный негативно влиять на окружающую среду, подлежит федеральному экологическому надзору. Региональным контролерам путь сюда заказан. И это также позволяет нарушителям выходить сухими из воды.

Ситуацию можно изменить только законодательно, но предложения пока только обсуждаются.

Между тем предприятия должны быть сами заинтересованы в снижении вредных выбросов, иначе им грозят серьезные штрафы. В частности, необходимо установить на трубах специальные датчики, которые в режиме реального времени будут передавать показания в Росприроднадзор.

- По закону у предприятий есть время на установку приборов до 2022 года. И только после этого наступят санкции, - поясняет ситуацию начальник отдела разрешительной деятельности по Омской области Сибирского управления Росприроднадзора Ольга Гаврильченко. - Но пока их нет ни на одном крупном заводе.

Между тем

Всемирная организация "Гринпис" опубликовала рейтинг городов России с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота по итогам 2019 года. Омск оказался на восьмом месте. Выше расположились Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Уфа. Основным источником загрязнения воздуха этим веществом являются автомобильные выхлопы, а также промышленные выбросы.