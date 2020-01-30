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30.01.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда. Инцидент произошел накануне. Сообщение о нем поступило в полицию около 16.30 местного времени.

В Кузбассе при перестрелке в суде погиб пристав

По предварительным данным, конвоир - начальник конвойной службы городского УМВД России - вывел 33-летнего подсудимого в туалет. И тот несколько раз ударил его в лицо кулаком, причинив травмы. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти), - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В рамках расследования будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. Его поиски продолжаются.

В свою очередь, проверку исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении начала прокуратура области (ведомство контролирует расследование уголовного дела). Как уточнила старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, при выявление нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Побеги из тюрем

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