В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда

В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда. Инцидент произошел накануне. Сообщение о нем поступило в полицию около 16.30 местного времени.

По предварительным данным, конвоир - начальник конвойной службы городского УМВД России - вывел 33-летнего подсудимого в туалет. И тот несколько раз ударил его в лицо кулаком, причинив травмы. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

- Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти), - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - В рамках расследования будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. Его поиски продолжаются.

В свою очередь, проверку исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении начала прокуратура области (ведомство контролирует расследование уголовного дела). Как уточнила старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, при выявление нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.