В Новосибирске арестовали убийцу беременной женщины

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 33-летней женщины, которая на момент преступления была на большом сроке беременности. Как сообщил "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК Дмитрий Чечулин, решение об аресте вынес Октябрьский районный суд.

Жестокое убийство произошло в подъезде одного из домов на улице Кирова. Среди бела дня 34-летний мужчина напал на бывшую сожительницу и нанес ей удар ножом. Медики доставили потерпевшую в больницу, но спасти ее жизнь не удалось. Камеры видеонаблюдения засняли как сам момент преступления, так и последующее бегство злоумышленника.

Он пытался скрыться от правосудия и при помощи онлайн-сервиса по поиску попутчиков добрался до Омска. Однако там полиция задержала подозреваемого после того, как тот заселился в гостиницу. По версии следствия, предполагаемый убийца знал о беременности его жертвы.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, 15 января потерпевшая подавала в полицию заявление о побоях, которые причинил ей сожитель, подозреваемый теперь в ее убийстве. Действиям сотрудников, которым поручили работу по заявлению потерпевшей о побоях, будет дана оценка в ходе служебной проверки.