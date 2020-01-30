За две недели до убийства беременная обращалась в полицию Новосибирска

- Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. - Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало.

Менее чем через две недели, 27 декабря, мужчина зарезал в подъезде 33-летнюю женщину, которая была на большом сроке беременности. Вероятным мотивом преступления стала ревность. По предварительным данным, жертва побоев ушла от сожителя и жила в арендованной квартире на улице Кирова - там ее и подкараулил убийца.

Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, зафикисировали, как мужчина ударил беременную ножом в область спины. Соседи вызвали скорую помощь, однако женщина скончалась вскоре после госпитализации.

Злоумышленник воспользовался онлайн-сервисом для поиска попутчиков и покинул регион. Полиции удалось оперативно задержать его в одной из гостиниц Омска, где 34-летний мужчина скрывался от правосудия.