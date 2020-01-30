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30.01.2020 06:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За две недели до убийства беременная обращалась в полицию Новосибирска

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Беременная жительница Новосибирска 15 января подала в полицию заявление о том, что ее избил сожитель. Через две недели он зарезал ее в подъезде. Как подчеркнули в областном ГУ МВД, действиям сотрудников, которым поручили работу по заявлению потерпевшей о побоях, будет дана оценка в ходе служебной проверки.
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- Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. - Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало.

Менее чем через две недели, 27 декабря, мужчина зарезал в подъезде 33-летнюю женщину, которая была на большом сроке беременности. Вероятным мотивом преступления стала ревность. По предварительным данным, жертва побоев ушла от сожителя и жила в арендованной квартире на улице Кирова - там ее и подкараулил убийца.

Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, зафикисировали, как мужчина ударил беременную ножом в область спины. Соседи вызвали скорую помощь, однако женщина скончалась вскоре после госпитализации.

Злоумышленник воспользовался онлайн-сервисом для поиска попутчиков и покинул регион. Полиции удалось оперативно задержать его в одной из гостиниц Омска, где 34-летний мужчина скрывался от правосудия.

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